Como era de se esperar, a final da Libertadores deixou jogadores de Flamengo e Palmeiras pilhados no gramado do Monumental "U". No primeiro tempo, em um lance sem bola, Erick Pulgar acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs. O lance levantou uma onda de reclamações e deixou a polêmica de arbitragem no ar, já que o árbitro da partida não chegou a ir ao monitor para revisar o lance.

Buscando selar as dúvidas, o Lance! questionou a inteligência artificial "Grox", do X, que prontamente respondeu:

IA opina em polêmica de arbitragem envolvendo Pulgar e Bruno Fuchs

"Na minha opinião, Erick Pulgar deveria ter sido expulso pela entrada em Bruno Fuchs na final da Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo. O jogo estava parado, e a bola não estava em disputa. Pulgar se aproximou de Bruno Fuchs e deu uma solada na canela dele, sem qualquer motivo relacionado ao jogo.

De acordo com as regras da IFAB (International Football Association Board), que regem o futebol mundial: Conduta violenta: Qualquer ação que use força excessiva ou brutalidade contra um adversário, especialmente quando a bola não está em jogo, é considerada conduta violenta e merece cartão vermelho direto. Isso inclui chutes, pisões ou agressões off-the-ball (fora da disputa pela bola).

Nesse caso, o lance não foi uma tentativa de jogar a bola – foi uma agressão clara e intencional. As imagens mostram Pulgar indo diretamente na direção de Fuchs e acertando a canela com os cravos da chuteira, deixando uma marca visível (um hematoma na perna). Não há justificativa para isso em uma partida; é o tipo de coisa que pode causar lesão séria e vai contra o fair play.

O fato de o VAR não ter intervindo é questionável – talvez por interpretação do árbitro de que não foi "força excessiva", mas discordo veementemente.

No fim das contas, o futebol precisa punir atos como esse para evitar violência desnecessária. Pulgar teve sorte de continuar em campo, mas, pela regra e pelo que o lance mostra, era vermelho direto."

Comissão de arbitragem de Palmeiras x Flamengo

Comandando o apito na final da Libertadores estava o árbitro Dario Herrera (ARG) e na operação do VAR Héctor Paletta (ARG). O mando de campo foi neutro e o jogo foi realizado no Estadio Monumental "U" Marathon - Coloso de Ate, localizado na cidade de Lima, capital da República do Peru.

A torcida do Flamengo era maioria presente em relação a do Palmeiras no estádio. Veja;

Monumental de Lima durante a final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

