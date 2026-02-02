Torcedores do Palmeiras apontam pior em derrota no Paulistão: 'Não dá'

O Palmeiras perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite deste domingo (1º), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Abel Ferreira optou por um time misto para o duelo, e os torcedores do Verdão apontaram o pior em campo na derrota.

No segundo tempo do duelo, o Palmeiras teve um jogador a mais, mas não conseguiu transformar a vantagem numérica em gol. Com o resultado, o Palmeiras, que tem 12 pontos, adia sua classificação para a fase mata-mata do Estadual. O Botafogo-SP, por sua vez, respira ao chegar aos oito pontos.

Nas redes sociais, muitos jogadores do Palmeiras foram criticados depois da derrota, mas o nome mais comentado foi do goleiro Marcelo Lomba. Para muitos torcedores, o experiente arqueiro falhou no gol do Botafogo-SP. Veja os comentários abaixo:

Botafogo-SP venceu o Palmeiras (Foto: (Foto: Erick De Laia Antunes/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o goleiro

Como foi o jogo do Palmeiras

O Estádio Santa Cruz estava mais verde, mas os torcedores presentes no local certamente não gostaram do primeiro tempo que viram. De um lado, um Palmeiras apático, pouco criativo e que não conseguia desenvolver jogadas para que a bola chegasse em seu principal jogador: Vitor Roque. Do outro, um Botafogo-SP que fazia o que estava a seu alcance de acordo com seus recursos, mas que finalizava mais e teve as melhores chances da primeira etapa.

Com um time diferente, com garotos das categorias de base e sem alguns titulares, preservados, faltava entrosamento ao Palmeiras, que apostava nas bolas longas. O Pantera, arriscou alguns chutes na meta de Marcelo Lomba, que demonstrava segurança.

A melhor chance do Palmeiras aconteceu no início, quando Luighi arrancou na intermediária, driblou Ericson, mas mandou para fora. O Pantera teve uma chance aos 20, quando Hygor invadia a área para ficar cara a cara com Lomba. No lance, Giay derrubou o jogar, mas a árbitra Marianna Nanni Batalha contrariou o VAR e, após cinco minutos de checagem, mandou seguir.

Na etapa complementar, não demorou para o Botafogo sair na frente do Palmeiras. Aos 4, Leandro Maciel aproveitou sobra após a defesa afastar cobrança de falta e bateu rasteiro. A bola foi no canto esquerdo de Marcelo Lomba, que não alcançou.

Aos 18, o Palmeiras ficou com um homem a mais quando Vilar cometeu falta dura em Vitor Roque e recebeu o segundo amarelo. Neste momento, Abel também fez uma série de mudanças e colocou titulares em campo. O time ensaiou uma melhora e uma dividida de Jefferson Nem com Allan foi revisada para possível pênalti, mas nada marcado. Nos minutos finais, o Alviverde tentou pressionar, mas sem sucesso. Derrota do Palmeiras de Abel Ferreira.