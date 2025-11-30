Palmeiras desembarca em São Paulo em silêncio após perder título da Libertadores

A delegação do Palmeiras desembarcou em São Paulo, na manhã deste domingo (30), um dia após perder a decisão da Libertadores.

O elenco do clube paulista chegou ao aeroporto de Guarulhos antes das 7h e saiu pelo terminal 2, evitando contato com a imprensa e alguns poucos torcedores, que também estavam retornando da capital peruana. Os jogadores foram para a Academia de Futebol, CT do clube, na zona oeste da capital paulista, e de lá foram para suas casas.

No sábado, o Verdão foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, gol de Danilo no segundo tempo, e perdeu a chance de conquistar seu quarto título da Libertadores. É a segunda decisão que o clube paulista perde no ano. A equipe de Abel Ferreira também perdeu a decisão do Campeonato Paulista deste ano, quando foi vice-campeão ao perder para o Corinthians.

Após a derrota em Lima, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, usou seu perfil no instagram para lamentar o vice.

— Estou calma, mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega às finais. Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição — escreveu a mandatária do Verdão.

O Palmeiras agora volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel precisa reverter uma desvantagem de cinco pontos do Flamengo para ser campeã nacional. O Rubro-negro lidera com 75 pontos, falntando dois jogos para o fim do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (3), quando vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG.