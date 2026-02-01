Fuchs é sincero após derrota do Palmeiras para o Botafogo-SP: 'Não tem desculpa, ficamos devendo'

O zagueiro Bruno Fuchs não poupou críticas em relação à atuação do Palmeiras na noite deste domingo (1°), quando foi derrotado pelo Botafogo-SP, por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Abel Ferreira escalou um time misto, com garotos entre os titulares, mas o beque disse que não há desculpas pela má apresentação do Verdão nesta sexta rodada do Paulistão.

- Difícil vir aqui falar neste momento, não jogamos bem, o Botafogo, acredito que teve as melhores chances. Complicado, complicado, mas temos que trabalhar, embora no meio de semana tenha o Brasileiro de novo e a gente volta nossa atenção a essa competição, é virar a chave- iniciou Bruno Fuchs.

- Não tenho desculpa. Ficamos devendo. Acredito que estamos devendo há alguns jogos. Mas é mudar a chave. Focar no Brasileiro - continuou Fuchs.

Em relação ao time alternativo em campo, apesar das mudanças e entradas de titulares no segundo tempo, Fuchs acredita os garotos ainda têm muito a evoluir, mas que a base do Palmeiras é muito observada e desperta interesse até de clubes do exterior, portanto, os jovens podem contribuir bastante.

- É difícil falar isso. É óbvio que falta da maturidade. São meninos, vão evoluir. Mas o professor confia muito neles, a gente confia neles. Eles trabalham bem, treinam bem. Não à toa que toda hora aparece time procurando jogadores da base do Palmeiras. Então, quando está aqui, não tem idade. A gente veste a camisa do Palmeiras e não podemos perder aqui. Não podemos perder - completou.

