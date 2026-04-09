Palmeiras reduz preço dos ingressos da Libertadores contra Sporting Cristal; veja valores

O Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela segunda rodada da primeira fase da Libertadores, estreia do time em casa, na quinta-feira (16), às 19h (de Brasília). Os preços das entradas partem de R$ 37,50, e a comercialização teve início exclusivo para os sócios-torcedores Avanti nesta quarta-feira (9), no site www.ingressospalmeiras.com.br.

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A venda para o público geral, por sua vez, terá início às 10h (de Brasília) do próximo sábado (11). Não haverá comercialização de ingressos nas bilheterias do estádio.

O clube reduziu os preços para conseguir encher seu estádio e contar com o apoio da torcida palestrina na busca pela Glória Eterna, Com isso, o Verdão igualou os preços praticados nas partidas do clube pelo Campeonato Brasileiro deste ano e aplicou uma redução considerável em relação aos valores do primeiro duelo do Alviverde como mandante pela Libertadores 2025.

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Preço dos ingressos para Palmeiras x Sporting Cristal

Geral Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada] Gol Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Leste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

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Valores dos ingressos para sócio Avanti a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, no Allianz Paque (Foto: Reprodução / Palmeiras)

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Meia-entrada

Os torcedores com direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo de comprovação do benefício, realizado exclusivamente de forma virtual antes da aquisição das entradas.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

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A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

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