Palmeiras encaminha acerto para substituir naming rights da Arena; veja valores

A WTorre avançou nas tratativas para alterar os naming rights da arena do Palmeiras. A expectativa é que o Nubank seja anunciado como novo parceiro nas próximas horas, substituindo a Allianz, que dá nome ao estádio desde a inauguração.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Palmeiras mostra resiliência em sequência de viagens e mira Corinthians como favorito

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pela reportagem do Lance!. De acordo com a publicação, o Nubank pagará US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) por temporada. O acordo seria válido até 2044, quando se encerra a parceria entre Palmeiras e WTorre.

De acordo com fontes ouvidas, o acordo entre WTorre e Allianz era considerado financeiramente defasado, apesar dos reajustes anuais pela inflação. Os valores oferecidos pelo Nubank, inclusive, são superiores aos do contrato atual.

continua após a publicidade

Para que a troca de patrocinador na arena alviverde seja concretizada, será necessário que a administradora negocie a rescisão contratual com a Allianz antes de anunciar a nova parceira — movimento que, nos bastidores, não é visto como um entrave.

O Palmeiras não participa das tratativas pelo novo acordo, conduzidas pela WTorre. Ainda assim, o clube recebe anualmente uma parte do percentual referente aos naming rights, pouco inferior a 20%. O contrato atual prevê pagamento de R$ 15 milhões por ano, ao longo de 20 anos, totalizando R$ 300 milhões até o fim de 2034.

continua após a publicidade

O novo percentual, caso a negociação com o Nubank seja concluída, segue em sigilo.

Allianz Parque durante partida entre Palmeiras e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte na vitória do Palmeiras no clássico contra o Corinthians!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+ Abel Ferreira é punido com oito jogos de suspensão pelo STJD; Palmeiras vai recorrer