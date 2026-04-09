Palmeiras encaminha acerto para substituir naming rights da Arena; veja valores
Nubank está em tratativas finais para substituir a Allianz na casa alviverde
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A WTorre avançou nas tratativas para alterar os naming rights da arena do Palmeiras. A expectativa é que o Nubank seja anunciado como novo parceiro nas próximas horas, substituindo a Allianz, que dá nome ao estádio desde a inauguração.
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A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pela reportagem do Lance!. De acordo com a publicação, o Nubank pagará US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) por temporada. O acordo seria válido até 2044, quando se encerra a parceria entre Palmeiras e WTorre.
De acordo com fontes ouvidas, o acordo entre WTorre e Allianz era considerado financeiramente defasado, apesar dos reajustes anuais pela inflação. Os valores oferecidos pelo Nubank, inclusive, são superiores aos do contrato atual.
Para que a troca de patrocinador na arena alviverde seja concretizada, será necessário que a administradora negocie a rescisão contratual com a Allianz antes de anunciar a nova parceira — movimento que, nos bastidores, não é visto como um entrave.
O Palmeiras não participa das tratativas pelo novo acordo, conduzidas pela WTorre. Ainda assim, o clube recebe anualmente uma parte do percentual referente aos naming rights, pouco inferior a 20%. O contrato atual prevê pagamento de R$ 15 milhões por ano, ao longo de 20 anos, totalizando R$ 300 milhões até o fim de 2034.
O novo percentual, caso a negociação com o Nubank seja concluída, segue em sigilo.
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