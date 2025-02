Palmeiras pode enfrentar Corinthians na fase de grupos da Libertadores; entenda

A Conmebol anunciou que o sorteio dos grupos da próxima edição da Copa Libertadores acontecerá no dia 17 de março. Embora ainda não seja oficial, o Palmeiras terminou 2024 como vice-líder do ranking da Confederação e será um dos oito cabeças de chave da competição.

O regulamento do torneio impede que clubes do mesmo país sejam sorteados no mesmo grupo, mas faz uma exceção caso a equipe se classifique pela fase preliminar. Assim, caso avance, o Corinthians poderá ser sorteado na mesma chave do Palmeiras.

Na última edição da competição continental, a equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada pelo Botafogo, que terminou como campeão, nas oitavas de final. O duelo de ida, disputado no Nilton Santos, terminou com vitória carioca por 2 a 1, enquanto no Allianz Parque, o confronto terminou empatado em 2 a 2. Com isso, o Glorioso avançou de fase com um placar agregado de 4 a 3.

Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo na última edição da Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o ranking de clubes da Conmebol

River Plate (Argentina) Palmeiras Boca Juniors (Argentina) Flamengo Peñarol (Uruguai) Nacional (Uruguai) Atlético-MG São Paulo Athletico Fluminense Grêmio Racing (Argentina) Olimpia (Paraguai) LDU (Equador) Internacional Libertad (Paraguai) Independiente del Valle (Equador) Corinthians Santos Cerro Porteño (Paraguai) Botafogo Independiente (Argentina) Colo-Colo (Chile) Estudiantes (Argentina) Barcelona de Guayaquil (Equador) Cruzeiro Bolívar (Bolívia) Atlético Nacional (Colômbia) Vélez (Argentina) Lánus (Argentina)

Confira o calendário da Libertadores 2025