Palmeiras pode ter temporada com mais jogos desde a chegada de Abel

O Palmeiras inicia sua nova temporada com uma quantidade grande de campeonatos a serem disputados. Em 2025, a equipe de Abel Ferreira disputará o Mundial de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Paulistão. O Estadual, aliás, começa no meio do mês de janeiro.

Neste ano, o Palmeiras pode ter até 84 jogos, dependendo, é claro, do quão longe chegará nos campeonatos ao longo da temporada. O Paulistão, no caso, terá início mais cedo em razão da disputa do Mundial, e o Verdão entreia no próximo dia 15.

O treinador português está no Alviverde desde o final de 2020 e, em quatro anos de clube, ainda não teve uma temporada com tantos jogos pra disputar.

Em 2022 foi quando Abel Ferreira mais viu seus comandados atuarem: 74 oportunidades. Isso, considerando o Mundial de Clubes de 2021, que foi disputado em fevereiro daquele ano. Na ocasião, o Verdão chegou à fase semifinal da Libertadores, além de ter vencido o Estadual, Brasileirão e Recopa Sul-Americana.

Em razão da pandemia, as temporadas de 2020 e 2021 foram afetadas, com 91 jogos, mas levando em consideração apenas a segunda, foram 72 partidas.

Já em 2023, o time paulista entrou em campo 73 vezes, também chegando à semifinal da Libertadores, além de ter sido campeão do Paulista, Brasileirão e Supercopa do Brasil, enquando em 2024, o número foi menor, com 67 aparições.