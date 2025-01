Palmeiras trabalha para ter duas novidades na pré-temporada

O Palmeiras trabalha nos bastidores para ter o atacante Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Piquerez à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o início da pré-temporada em 2025.

Ambos os jogadores sofreram com graves lesões no joelho ao longo do ano e perderam a maioria dos compromissos do Verdão. Caso a dupla se recupere a tempo, o clube pode iniciar a preparação com todo o elenco disponível.

Piquerez, no entanto, está mais próximo do retorno. O lateral seguiu rotina de treinamentos durante as férias do elenco para conseguir se recuperar integralmente da lesão, que o afasta dos gramados desde julho. Enquanto Bruno Rodrigues segue cronagrama de transição diferenciado.

Ao longo do ano, o atacante sofreu lesões em ambos os joelhos e participou de apenas duas partidas. Assim como seu companheiro de equipe, Bruno Rodrigues realiza trabalho específico com o departamento médico, mas seu retorno deve ocorrer após o do lateral.

Reapresentação do elenco do Palmeiras

O elenco do Palmeiras irá se reapresentar no dia 6 de janeiro na Academia de Futebol para dar início a pré-temporada. O primeiro compromisso do clube, por sua vez, está marcado para o dia 15 de janeiro, contra a portuguesa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.

Além do torneio estadual, o Verdão também irá disputar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial de Clubes - principal competição do calendário.