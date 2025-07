O Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1, com o segundo gol do clube inglês sendo considerado "gol contra" do goleiro alviverde. Durante edição do programa "Os Donos da Bola", desta segunda-feira (7), Velloso, ex-goleiro do Palmeiras, deu sua visão sobre o lance e considerou um erro do camisa 21.

- A bola foi desviada, é verdade, mas o desvio foi longe, a bola não teve uma velocidade para tirá-lo da jogada, tanto que ela foi em cima dele. Eu acho que o que ele errou, que ele se atrapalhou ali, ele estava fazendo um movimento e a bola foi para o outro lado, mas ele erra a bola. Se ele para a mão atrás e deixa a bola bater, provavelmente ele faria a defesa. O movimento dele tirou ele da jogada - argumentou Velloso, ex-jogador do Palmeiras.

Agora, o Palmeiras retorna ao Brasil para dar sequência às competições nacionais. O Chelsea, que avançou para a semifinal do Mundial de Clubes, vai enfrentar o Fluminense na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

Weverton, do Palmeiras, se justifica sobre gol contra

- A minha visão de dentro do jogo é um desvio, se não me engano, no joelho do Ríos, e eu já tinha me programado para entrar na bola e quando tentei voltar já não consegui. Essa é a minha visão, não vi o lance ainda, mas acho que não será diferente disso. Não há nada a se fazer a não ser seguir em frente, nada vai voltar mais, é seguir caminhando. Fica aqui nosso sentimento de que poderíamos seguir, tínhamos capacidade, mas ainda há muita coisa para viver esse ano - disse Weverton, após a eliminação.