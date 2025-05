Palmeiras pode ter mais cinco convocados além de Estêvão; veja nomes

O Palmeiras pode ter outros cinco jogadores convocados após o atacante Estêvão ser chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho, menos de uma semana antes da estreia do clube no Mundial de Clubes.

Ausente na última lista do Paraguai devido a lesão, Gustavo Gómez retomou a titularidade no time comandado por Abel Ferreira e deve estar entre os nomes anunciados. O mesmo vale para o colombiano Richard Ríos, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pelo Brasileirão.

Ambos são titulares e peças-chave em suas seleções e devem atuar nas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, por sua vez, aguardam a definição do técnico Marcelo Bielsa. O trio foi convocado para defender o Uruguai na última Data Fifa e tem atuado com regularidade no Palmeiras.

Do grupo, apenas Piquerez entrou em campo na janela de março. O lateral-esquerdo saiu do banco de reservas aos 11 minutos do segundo tempo no empate sem gols entre Bolívia e Uruguai, na altitude de El Alto.

Chamado pelo ex-técnico Dorival Júnior para substituir Alisson, cortado por lesão, na última Data Fifa, Weverton não apareceu na primeira lista anunciada por Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Além do jogador do Liverpool, Bento, do Al Nassr (Arábia Saudita), e Hugo Souza, do Corinthians, completam o trio de goleiros convocados.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, deve ser um dos nomes convocados pelo Paraguai para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras terá logística especial para o Mundial de Clubes

O Palmeiras tem viagem marcada para o dia 9 de junho rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, onde fará a preparação final para o Mundial de Clubes.

Os jogadores convocados por suas seleções, por sua vez, seguirão planejamento diferente. Eles viajarão no dia 11, em avião particular cedido pela presidente Leila Pereira, logo após o fim da Data Fifa, para facilitar a logística.

A estreia do Verdão está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.