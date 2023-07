Pouco tempo depois do confronto entre os torcedores de Palmeiras e Flamengo que culminou no arremesso da garrafa de vidro em Gabriela Anelli, o autor do lançamento foi identificado e confessou ter sido ele a ter lançado o objeto. Ele foi preso em flagrante e, no último domingo (10), detido preventivamente por homicídio doloso. Leandro disse que não arremessou o artefato diretamente na palmeirense, mas no grupo de torcedores do Verdão.