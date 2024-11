Palmeiras pode perder dupla de titulares para jogo contra o Atlético-GO

O Palmeiras pode sofrer com desfalques no duelo contra o Altético-GO. Felipe Anderson e Murilo sentiram dores e foram substituídos durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

+ Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão e afirma: 'Agora é vencer'

+ Decisão de Leila é crucial para manter Palmeiras vivo na luta pelo Brasileirão

Ambos serão reavaliados pelo departamento médico do clube na chegada a São Paulo e são dúvidas para o próximo compromisso da equipe, em Goiânia.

continua após a publicidade

Caso a dupla não tenha condições de jogo contra o lanterna Atlético-GO, a tendência é que Dudu e Vitor Reis, titulares na última partida, sejam mantidos na equipe inicial.

- Nunca pensei que o Murilo fosse lesionar. O Gomez chegou hoje, jogou 30 minutos, top, isso que gosto do jogador. Eu, se calhar, não acreditava que o Gómez tivesse condições de jogar - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

continua após a publicidade

Após vencer o Bahia em Salvador, o Verdão alcançou 67 pontos na tabela e manteve vivo o sonho do tricampeonato do Brasileirão. Antes do confronto direto contra o Botafogo, pela 36ª rodada, o Palmeiras encara o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante vitória contra o Bahia por 2 a 1, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira ganha novidades

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de dois nomes importantes. Richard Ríos e Estêvão, artilheiro da competição, voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

Além da dupla, o lateral Mayke também retorna de suspensão e disputa vaga com Marcos Rocha, capitão da equipe contra o Bahia na ausência de Gustavo Gómez.