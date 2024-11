Decisão de Leila é crucial para manter Palmeiras vivo na luta pelo Brasileirão

A decisão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de enviar um avião para buscar Gustavo Gómez na Bolívia foi crucial para a vitória de virada sobre o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão e afirma: ‘Agora é vencer’

+ Com pedido de Abel e ajuda de Leila, Palmeiras envia avião para ter convocados contra o Bahia

À disposição da comissão técnica no banco de reservas, após atuar na véspera do confronto, Gómez precisou entrar no lugar de Murilo, que sentiu dores na coxa e foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa.

continua após a publicidade

- Eu, se calhar, não acreditava que o Gustavo Gómez tivesse condições de jogar. A presidente me ligou e disse "pode ser preciso, vou mandar o avião ir buscar". E não é que foi preciso mesmo? Se ela não liga, ele não tinha jogado. Chegou no almoço vestido com o uniforme de treino do Paragua - afirmou Abel durante entrevista.

Na última Data Fifa, o zagueiro foi titular em ambas as partidas do Paraguai e retornou ao Brasil em voo particular, acompanhado de fisioterapeutas do clube, que realizaram trabalho de recuperação muscular durante o trajeto

continua após a publicidade

- Isso (esforço contra o Bahia) que temos que valorizar, temos que dizer à nossa presidente: 'Obrigado, presidente. Pelo esforço que fez para colocar o jogador à disposição do treinador, muito obrigado, essa vitória é sua'. Nunca pensei que o Murilo ia se lesionar, mas o futebol é isso - completou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com a vitória na última rodada, o Palmeiras chegou aos 67 pontos e segue na disputa pelo título do Brasileirão. Antes de enfrentar o Botafogo, em confronto direto, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o virtualmente rebaixado Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.