Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão e afirma: ‘Agora é vencer’

Para Abel Ferreira, a atitude e o "suor" foram fundamentais para o Palmeiras derrotar o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova. Após sair atrás no placar, a equipe paulista contou com gols de Raphael Veiga, em cobrança de falta, e Flaco López, aos 44 minutos do segundo tempo, para virar o marcador.

Apesar de ter uma campanha superior à do time que conquistou o título na última temporada, o Palmeiras não depende apenas das próprias forças para garantir o tricampeonato, já que o Botafogo, líder da tabela com um ponto de vantagem, ainda joga na rodada.

- O mais importante agora é vencer. A gente tem uma campanha melhor que ano passado, mas o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante e temos que continuar a fazer o nosso - afirmou o treinador.

Após a partida, Abel exaltou a resiliência do elenco, que conseguiu reverter o resultado adverso em Salvador. Na visão do comandante, o Verdão, mesmo sem mostrar bom futebol, precisa vencer nesta reta final de cometição.

- Hoje foi a vitória do suor, atitude, do espirito. Às vezes é com nota artística, mas às vezes não. Quando não dá, tem que ganhar. Temos que ganhar. Viemos com esse propósito e dar parabéns aos nossos jogadores, que foram bravos, lutaram, sofreram, aproveitaram o momento certo - completou o português.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próxima partida do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (23), quando encara o Atlético-GO às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.