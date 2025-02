Palmeiras pode perder cria da base antes do fechamento da janela

Reserva na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na última quinta-feira (21), Kaiky Naves pode deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências. Insatisfeito com a quantidade de minutos em campo nesta temporada, o zagueiro recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro e está avaliando seu futuro.

Na última temporada, Naves viu Vitor Reis ganhar a disputa e acabou se tornando apenas a quarta opção no setor defensivo do Palmeiras. Mesmo com a venda de Reis ao Manchester City, ainda em janeiro, o jogador observou o crescimento de Benedetti, recém-promovido ao time profissional, e se incomodou com as decisões da comissão técnica.

Atualmente, ele disputa posição com os titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Benedetti e Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG. Para complicar ainda mais sua situação, a diretoria alviverde encaminhou a contratação de Micael, do Houston Dynamo, que deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Posição de Abel Ferreira sobre Naves

Apesar de elogiar Kaiky Naves durante a última entrevista coletiva, o técnico optou por Benedetti e o zagueiro iniciou o duelo contra o Botafogo-SP no banco de reservas. Acionado pela comissão técnica, Naves teve uma participação decisiva ao iniciar a jogada do gol de Luighi, que deu números finais ao confronto no Allianz Parque.

– O Naves está conosco há dois anos e não está jogando de forma regular. Minha função como treinador é ajudar os jogadores. Quando eles estão aqui dois anos fazendo segunda ou terceira linha, não é correto para a evolução deles. Não é justo. Eu tinha conversas com o Naves e ele tinha manifestado esse interesse em função do que é a nossa linha com Gomez e Murilo. Ele quer jogar mais e faz todo sentido. O Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade dele – disse Abel Ferreira.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, explicou em entrevista a situação de Naves

Naves pelo Palmeiras

Formado nas categorias de base, Kaiky Naves foi promovido ao time principal ainda em 2022. No período, disputou 38 partidas - sendo sete delas na atual temporada. O contrato do zagueiro com o Verdão é válido até o fim de 2028.