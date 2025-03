Palmeiras pode perder até seis jogadores na Data Fifa; entenda

O Palmeiras pode perder até seis atletas na próxima Data Fifa, marcada para o período entre 17 e 25 de março. Até o momento, apenas o atacante Estêvão, convocado para a seleção brasileira, foi chamado. As demais listas sul-americanas serão divulgadas nas próximas horas.

Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez, do Uruguai, Richard Ríos, da Colômbia, e o capitão Gustavo Gómez, do Paraguai, também podem ser convocados para suas seleções.

As eventuais ausências, no entanto, só impactarão os treinamentos do Palmeiras, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) paralisa suas competições durante o período. Ao todo, serão nove dias de pausa e duas partidas das Eliminatórias.

Nos bastidores, o clube trabalha em conjunto com o Corinthians para agilizar o retorno dos convocados ao Brasil a tempo da segunda partida da final do Campeonato Paulista, que será disputada na Neo Química Arena.

O atacante Estêvão é, até o momento, o único jogador do Palmeiras convocado para a próxima Data Fifa, que acontece entre os dias 17 e 25 de março (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista

Após depender de uma combinação de resultados na última rodada da fase de grupos, o Palmeiras avançou ao mata-mata e eliminou o São Bernardo, nas quartas de final, e o São Paulo, na semifinal, para manter vivo o sonho do tetracampeonato estadual.

As partidas decisivas, no entanto, não serão afetadas pelas convocações na próxima Data Fifa, já que o primeiro duelo, no Allianz Parque, está marcado para domingo, dia 16, enquanto a volta, na Neo Química Arena, será disputada na quinta-feira, dia 27. Com isso, o clube terá cerca de 48 horas para organizar o retorno dos convocados.