Rizek compara pênalti em Palmeiras x São Paulo a outra polêmica: ‘Loucura total’

Apresentador da Globo, André Rizek comentou o pênalti polêmico para o Palmeiras contra o São Paulo, na última segunda-feira (11). O jornalista opinou que a penalidade não deveria ter sido marcada e comparou com outro lance que ocorreu no fim de semana no Campeonato Baiano. Em Jacuipense x Bahia, o VAR foi acionado para revisar um peteleco na orelha, que terminou na expulsão de um jogador.

- O VAR existe para corrigir erros claros, livrar o árbitro do constrangimento mundial, que é todo mundo olhar para uma imagem e pensar diferente de quem decidiu dentro de campo. A gente está indo para um caminho de tornar as decisões da arbitragem cada vez mais complexas, escrever muitas linhas para regras que bastariam três, quatro, cinco palavras no máximo. Mais simplicidade e menos burocracia - disse, em vídeo no "ge".

- No fim, a imagem que a arbitragem brasileira está passando é a seguinte: peteleco na orelha de um jogador, do Nestor, do Bahia, o VAR chama e expulsa o adversário. E pânelti inexistente, o VAR não chama. Aí você compara o que fez o VAR chamar na semifinal do Baiano, e o que fez o VAR não chamar na semi do Paulista. Aí você conclui: a arbitragem brasileira é uma loucura total - completou Rizek.

Jacuipense x Bahia foi marcado por uma expulsão inusitada no último final de semana: nos minutos finais do primeiro tempo, enquanto esperava uma cobrança de pênalti, Matheus Firmino deu um peteleco em Rodrigo Nestor, que se jogou no gramado. O VAR foi acionado, e o jogador do Jacuipense foi expulso pelo árbitro Eziquiel Sousa Costa.

Já a polêmica de Palmeiras x São Paulo aconteceu no primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. O atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade. Raphael Veiga converteu a cobrança e deu a vitória ao time de Abel Ferreira na semifinal do Paulistão.

