Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Mayke e Vitor Reis, dois jogadores considerados titulares do Palmeiras, se lesionaram, e a dor de cabeça de Abel Ferreira com contusões voltou a atormentá-lo. Afinal, o Verdão teve 10 atletas machucados entre os meses de julho e agosto, mesma quantidade de todo o primeiro semestre de 2024.

O caso do lateral-direito é o que mais preocupa. Mayke passou por exames, teve constatada uma lesão na panturrilha direita e segue tratamento na parte interna do clube. Ele já sofria com problemas na região e retornou contra o Cuiabá — na última rodada do Brasileirão — mas precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo.

Abel Ferreira no último treino do Palmeiras, que não contou com Mayke e Vitor Reis (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Na última quarta-feira (28), Vitor Reis não foi ao campo com os companheiros e, assim como Mayke, trabalhou na parte interna realizando cronograma específico. A razão foi o desgaste provocado por um edema na coxa direita. Preservado, ele já foi poupado na última partida do Palmeiras, em que goleou o Cuiabá

O Alviverde não divulga previsões do retorno dos lesionados, assim como não costuma fazer com outros atletas.

Antes das contusões de Mayke e Vitor Reis, o Palmeiras somava 10 lesões entre julho e agosto deste ano. Este é o mesmo número de todo o primeiro semestre, segundo levantamento realizado pelo "Ge". O técnico Abel Ferreira já deixou claro que está preocupado com a situação.

— O Palmeiras nunca teve tanta lesão desde que estou aqui. O Estêvão que machucou, voltou e machucou. Murilo também, Mayke. Pedimos muito para adiar o jogo de hoje (último sábado, contra o Cuiabá) e falaram que o Palmeiras seria muito beneficiado, sempre é assim. Eu sempre peço para ter três dias de descanso, gramado bom. Minha presidente luta por isso, mas ninguém quer lutar pelo que está indo — disse o técnico, em sua última entrevista coletiva.

O Verdão é o quarto time da Série A com mais jogos disputados na temporada, com 54.

Atual situação do departamento médico do Palmeiras

Bruno Rodrigues: cirurgia no joelho esquerdo

Piquerez: cirurgia no joelho esquerdo

Dudu: recondicionamento físico

Gabriel Menino: lesão na coxa esquerda

Vitor Reis: edema na coxa

Mayke: lesão na panturrilha