Palmeiras perde dupla e fará reclamação formal na CBF por condições do gramado da Fonte Nova

A derrota para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, não foi o maior dos problemas do Palmeiras na tarde deste domingo (28), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a diretoria alviverde promete fazer uma reclamação formal à CBF sobre as condições do gramado em Salvador, já que o time paulista perdeu Lucas Evangelista e Piquerez com dores ainda no tempo do duelo.

Agora, o departamento médico alviverde ganha duas preocupações para esta semana. Aos 17 minutos, o primeiro susto. O volante caiu no gramado, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o gramado de maca. Aníbal Moreno entrou na vaga. E, 10 minutos depois, mais uma alteração forçada. Piquerez caiu com dores no joelho direito lugar deu a Jefté. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, confirmou à reportagem da TV Globo que assim que o duelo terminasse entraria com essa reclamação. As próprias imagens da transmissão mostraram os uniformes de alguns jogadores, que ficaram com a camisa manchada com um produto verde usado na grama da arena.

Gustavo Gómez, do Palmeiras, critica situação do gramado

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, que atuou durante toda o confronto, apesar do olho roxo, fez duras críticas a essa situação, e afirmou preferir atuar no sintético do que em um campo natural ruim.

- Jogo equilibrado. Fizemos o que podíamos fazer, porque é muito difícil jogar num campo assim. Por isso dizemos que preferimos jogar num campo sintético do que num campo assim. Acho que os jogadores do Bahia também queriam um gramado melhor, mas é o que tem - afirmou o zagueiro palmeirense, após a partida em Salvador.

