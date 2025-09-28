Gustavo Gómez, do Palmeiras, critica gramado da Fonte Nova: ‘Preferimos o sintético a um campo assim’

O gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um dos assuntos mais comentados durante a partida entre Bahia e Palmeiras, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (28), e que terminou com vitória dos mandantes por 1 a 0. Isso porque as condições não estavam boas, e o clube paulista acredita que Lucas Evangelista e Piquerez tenham saído de campo lesionados ainda nos primeiros 30 minutos de jogo em razão disso.

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, que atuou durante toda o confronto, apesar do olho roxo, fez duras críticas a essa situação, e afirmou preferir atuar no sintético do que em um campo natural ruim.

- Jogo equilibrado. Fizemos o que podíamos fazer, porque é muito difícil jogar num campo assim. Por isso dizemos que preferimos jogar num campo sintético do que num campo assim. Acho que os jogadores do Bahia também queriam um gramado melhor, mas é o que tem - afirmou o zagueiro palmeirense, após a partida em Salvador.

O paraguaio negou ter jogado no sacrifício, já que sofreu uma pancada no olho na última quarta-feira (24), contra o River Plate, pela Libertadores, e ficou com um inchaço no local.

- Não joguei no sacrifício, joguei porque o Departamento Médico deixou, está tudo bem. Agora é descansar e tentar somar mais três pontos em casa - completou o beque.

Lucas Evangelista e Piquerez deixam o Palmeiras no início

Aos 17 minutos, um susto. Lucas Evangelista caiu no gramado, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o gramado de maca. Aníbal Moreno entrou na vaga. E, 10 minutos depois, mais uma alteração forçada. Piquerez cai com dores no joelho direito e dá lugar a Jefté. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.