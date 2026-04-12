Palmeiras perde 100% em clássicos após Derby marcado por expulsões

O Palmeiras ainda não foi derrotado por seus rivais em 2026, mas perdeu os 100% de aproveitamento em clássicos. No entanto, desperdiçou ótima oportunidade de deixar a Neo Química Arena com os três pontos em um duelo marcado por duas expulsões da equipe do Corinthians, uma em cada etapa.

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Ainda na primeira etapa, o rival perdeu André após o volante fazer gesto obsceno em direção a atletas alviverdes. Na sequência, foi a vez do lateral-direito Matheuzinho deixar o gramado por agressão a Flaco López.

Ao todo, são cinco vitórias e um empate em 0 a 0 neste domingo (12), em seis compromissos. Desses, quatro foram pelo Campeonato Paulista e dois pelo Campeonato Brasileiro. Em três deles, o Palmeiras atuou como mandante.

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Em vantagem numérica desde os 34 minutos da etapa inicial, o Palmeiras terminou o clássico com 68% de posse de bola. No entanto, não criou chances claras para abrir o placar, ao contrário do rival, que viu o goleiro Carlos Miguel parar Yuri Alberto no mano a mano já nos minutos finais.

Foram 16 finalizações do Palmeiras contra seis do Corinthians. O adversário, por sua vez, acertou o gol em cinco oportunidades, contra apenas quatro do Verdão.

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Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 26 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, seguido pelo Flamengo, com 20, mas com uma partida a menos em relação ao Alviverde. São Paulo, Bahia e Fluminense também têm a mesma pontuação da equipe carioca.

Jogadores de Palmeiras e Corinthians durante clássico (Foto: Everton Okubo/Agencia F8/Folhapress)

Retrospecto do Palmeiras em clássicos na temporada

Palmeiras 1 x 0 Santos - Campeonato Paulista

Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Semifinal Campeonato Paulista

São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

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