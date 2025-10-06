Palmeiras não terá dupla Flaco-Roque contra o Juventude e aumenta dor de cabeça para Abel

Abel Ferreira enfrenta desafios para definir a escalação do Palmeiras no duelo contra o Juventude, que acontece no dia 11, no Allianz Parque, válido pela 12ª rodada, e marcado para o período de paralisação do Campeonato Brasileiro devido à Data Fifa.

Na vitória sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (5) no Morumbis, Vitor Roque e Emi Martínez receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do próximo confronto.

O Palmeiras terá diversos desfalques na partida, principalmente em razão das convocações para seleções nacionais. Gustavo Gómez e Ramón Sosa foram chamados pela Seleção Paraguaia, enquanto Flaco López e Aníbal Moreno defenderão a Seleção Argentina. Além disso, há expectativa para as convocações do Uruguai, o que pode deixar Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres de fora.

Assim, o treinador não poderá contar com a dupla Flaco-Roque diante do Juventude. Nos últimos 11 jogos, os dois marcaram 15 jogos - oito de Vitor Roque, e sete de Flaco López. Os dois inclusive marcaram diante do São Paulo.

Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras chegou aos mesmos 55 pontos do Flamengo, mas assumiu a liderança pelo número de vitórias — são 17, contra 16 do rival, que é o primeiro critério de desempate.

Se vencer o Juventude, o Palmeiras abre três pontos sobre o Flamengo na disputa pelo título do Brasileiro e iguala o número de partidas jogadas.