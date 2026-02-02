menu hamburguer
Palmeiras

Jurídico do Palmeiras analisa situação da Fictor após pedido de recuperação judicial da empresa

Grupo que patrocina as camisas está envolvido na polêmica do Banco Master; entenda situação

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 02/02/2026
14:29
O Grupo Fictor, um dos principais patrocinadores do Palmeiras, entrou com um pedido de recuperação judicial, nesta segunda-feira (2), após a crise em que se envolveu ligada ao Banco Master, com uma dívida que gira em torno de R$ 4 bilhões. Com isso, o departamento jurídico do clube paulista avalia o que fazer em relação ao contrato com a empresa.

A reportagem do Lance! entrou em contato com o Palmeiras, que enviou a seguinte nota:

- O Palmeiras tomou ciência na manhã desta segunda-feira (2), por meio da imprensa, do pedido de recuperação judicial realizado pelo Grupo Fictor. O caso está sob análise do Departamento Jurídico do clube para que sejam adotadas as medidas pertinentes - diz o texto.

O clube anunciou a parceria com a empresa em 26 de março de 2025, com um contrato de três anos, no valor de R$ 30 milhões por temporada, sendo R$ 25 milhões fixos, além de R$ 5 milhões em metas, e podendo renovar por mais um.

A empresa estampa as costas do uniforme masculino e feminino do Palmeiras, e é a patrocinadora máster do time Sub-20, já que a Sportingbet - patrocinadora do time principal - não pode ser estampada nos uniformes de equipes que não sejam profissionais.

O Grupo Fictor atua nos setores de agronegócio, serviços financeiros e infraestrutura e solicitou tutela de urgência para a suspensão da cobrança das dívidas pelo prazo de 180 dias.

Camisa Palmeiras Fictor
Foto: Divulgação/Palmeiras

