Lucas Evangelista treina com elenco do Palmeiras e fica perto de retornar aos gramados

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (2), na Academia de Futebol para dar início à preparação para a partida contra o Vitória. O duelo pelo Brasileirão está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada. Em transição física, o meio-campista Lucas Evangelista treinou em parte integral.

continua após a publicidade

➡️ Abel diz que aprendeu a gostar do 'Palmeiras de Veiga' e o segurou no clube até onde pôde

O camisa 30 de Abel Ferreira se lesionou no dia 28 de setembro, na Fonte Nova, e precisou passar por uma cirurgia na coxa, no início de outubro. Com isso, virou desfalque e está fora dos gramados há quatro meses, porém, mais perto de retornar. Apesar de o clube não informar o prazo de retorno de jogadores que se recuperam de lesão, a tendência é que o volante esteja à disposição em meados de fevereiro.

Poupados da viagem a Ribeirão Preto, o goleiro Carlos Miguel, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez treinaram normalmente com o restante do grupo. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no interior paulista fizeram atividades regenerativas nas áreas de recovery e neurociência do centro de excelência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O restante do elenco foi a campo e, sob o comando da comissão de Abel Ferreira e com a presença de Crias das categorias de base, participou de trabalhos táticos em dimensões reduzidas.

O Verdão estreou no Brasileirão com empate e, portanto, busca sua primeira vitória nesta semana. Como mandante, o Palmeiras está invicto há 17 jogos, sendo 13 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025, marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa, com 26 vitórias e sete empates.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do Palmeiras contra o Vitória pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



