Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Na luta pelo décimo terceiro título brasileiro, o Palmeiras vive ótima fase: são seis vitórias seguidas no Brasileirão. Antes disso, foram dois empates: contra o Flamengo e contra o Internacional. A última derrota do time de Abel Ferreira foi há três meses, em um 0-2 contra o Vitória.

Neste sábado, 05/10, o Palmeiras enfrenta o Bragantino às 16h30 no estádio Nabi Abi Chedid. Segundo as casas de apostas, apesar de não jogar em casa, o alviverde é o favorito no confronto.

De acordo com a KTO, o Palmeiras tem cerca de 53% de chances de vencer a partida, contra 25% do mandante Bragantino. Veja as odds abaixo segundo a casa de apostas:

Mercado: Resultado Final Odds Vitória do Bragantino 4.00 Empate 3.60 Vitória do Palmeiras 1.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 02 de outubro de 2024 às 11h30.

Palmeiras pode assumir liderança do Brasileirão esta rodada

Em segundo lugar com 56 pontos, o Palmeiras está a um ponto de diferença do primeiro colocado Botafogo. Portanto, caso consiga a sétima vitória seguida no Brasileirão, o time de Abel Ferreira pode até assumir a liderança do campeonato a depender do resultado da partida do alvinegro.

No mesmo dia e horário do jogo do Palmeiras, o Botafogo vai à Ligga Arena enfrentar o Athlético Paranaense. De acordo com as casas de apostas, o time de Artur Jorge é o favorito para vencer a partida.

No entanto, diferentemente do Palmeiras, as odds para o confronto entre Athlético-PR e Botafogo estão mais equilibradas. Veja as cotações segundo a KTO:

Mercado: Resultado Final Odds Vitória do Athlético-PR 2.90 Empate 3.33 Vitória do Botafogo 2.42

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 02 de outubro de 2024 às 11h30.