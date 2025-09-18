O Palmeiras saiu do Monumental com a vitória e uma vantagem importante na luta por uma vaga nas semifinais da Libertadores, mas o primeiro duelo contra o River Plate deixou um sabor agridoce para o torcedor, que viu a vaga praticamente encaminhada se transformar em uma batalha para segurar os três pontos nos minutos finais do confronto.

Melhores Momentos: Palmeiras bate River Plate fora de casa e abre vantagem na Libertadores

A equipe comandada por Abel Ferreira permanece invicta após seu nono jogo na atual edição do torneio continental. Até aqui, são oito vitórias e apenas um empate. O resultado de igualdade, por sua vez, aconteceu na partida de volta das oitavas de final, quando o time administrava uma vantagem de quatro gols no Allianz Parque.

Mesmo com os percalços, principalmente nos 45 minutos finais diante do River, o Palmeiras deixou a Argentina com mais uma vitória e deu um novo passo rumo à Glória Eterna, uma das duas opções de título que restam ao clube — e também a Abel Ferreira — na temporada.

O amplo domínio alviverde, no entanto, se transformou em vantagem mínima, que terá de ser defendida dentro de casa. Sem a vantagem do gol fora de casa, o Palmeiras chega para a decisão como amplo favorito, mas com o rival no horizonte, algo que a equipe de Gallardo buscou incessantemente na reta final do confronto.

Entre o bom futebol apresentado na primeira etapa, quando o Verdão abriu dois gols de vantagem, e as lições aprendidas nos minutos finais, o time paulista sai com saldo positivo de Buenos Aires. Poucos times conseguiram derrotar Gallardo em seus domínios em 2025, o que já é motivo para comemoração.

Porém, uma classificação que poderia chegar ao jogo de volta praticamente encaminhada deu lugar à incerteza causada por um gol, transformando-se em uma mínima vantagem que o Palmeiras carrega para São Paulo. Claro que jogar pelo empate dentro de casa é algo que o torcedor assinaria embaixo antes do início da eliminatória, mas o roteiro ganhou possíveis contornos de drama com o gol anotado por Martínez Quarta nos instantes finais da partida.

Gustavo Gómez marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o River Plate, fora de casa, pela Libertadores (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Entre percalços, goleadas e aprendizados, o Palmeiras está a quatro partidas do tetracampeonato da Libertadores e terá o Allianz Parque, na próxima semana, como principal aliado para manter vivo o sonho do título.