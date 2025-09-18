Abel celebra reformulação no Palmeiras e justifica mudanças na escalação: ‘Minha função’

O Palmeiras saiu de Buenos Aires com um pé nas semifinais da Copa Libertadores. Mesmo fora de casa, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o River Plate por 2 a 1, com gols de Gómez e Vitor Roque, e retorna ao Allianz Parque com a vantagem do empate para seguir viva na principal competição do calendário.

Um dos responsáveis pela reformulação do elenco alviverde para a temporada, Abel comemorou os resultados da equipe, habituada a conquistar títulos desde a sua chegada. Ao mesmo tempo, relembrou a responsabilidade de vestir a camisa do Palmeiras, além das cobranças vindas das arquibancadas.

- Nós precisamos "'aculturar" esses jogadores (reforços). Não só ao clube e a exigência que é jogar no Palmeiras. Um clube que sabemos que o tempo é curto, a paciência é curta. Estamos trabalhando muito e bem. Saíram 16 jogadores, entraram 17. Desde que sou treinador do Palmeiras, a equipe sempre competiu e sempre entrou para ganhar - afirmou o treinador.

Para a partida de ida das quartas de final, Abel Ferreira optou por escalar uma trinca de volantes e promover a estreia de Andreas Pereira como titular do Palmeiras. A decisão, ao menos nos 45 minutos iniciais, se mostrou acertada: a equipe paulista dominou o rival diante de mais de 80 mil torcedores no Monumental.

- Essa é a minha função. Entendo as perguntas sobre quem é reserva, titular. Faz parte do espetáculo da discussão. Profeta do acontecido é muito fácil nós sermos. Eu demorei 8 anos para fazer meu curso de treinador, não bastasse a experiência como jogador. 8 anos, quatro de teoria e quatro de prática. Erro e acerto como os outros, mas a minha função é escolher. E entendi que eram os dois de início - completou.

Palmeiras de Abel Ferreira derrotou o River Plate, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Palmeiras na Libertadores

Após vencer fora de casa por 2 a 1, o Palmeiras retorna a São Paulo com a vantagem do empate para garantir vaga nas semifinais da competição continental. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (24), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Verdão enfrenta o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão.