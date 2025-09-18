Técnico do River demonstra otimismo após derrota para o Palmeiras: ‘Estamos vivos’

Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Marcelo Gallardo exaltou o time brasileiro, mas fez questão de ressaltar que a eliminatória ainda não está decidida.

— Perdemos o controle desse início de partida. Quando se toma um gol de bola parada aos cinco minutos, isso impacta bastante. Eles são uma equipe de muita categoria. Ao vencerem os duelos individuais, acabaram se impondo — analisou Gallardo.

Palmeiras vence o River Plate fora de casa e abre vantagem na Libertadores

O primeiro tempo teve um domínio predominante do Palmeiras, que abriu o placar aos 5 minutos com Gustavo Gómez. E seguiu mandando na partida até ampliar o marcador com Vitor Roque no fim da primeira etapa.

— Jogamos contra um dos favoritos para vencer a Copa. Perdemos o controle e sofremos bastante no primeiro tempo. Disse no intervalo que a série ainda estava aberta — revelou Gallardo.

Embora tenha dominado a etapa inicial, o Palmeiras optou por tentar controlar a partida no segundo tempo. O River Plate cresceu e passou a pressionar o time paulista.

— Fico com a expectativa do final. Um gol de diferença nos mantém vivos. Poderia ter sido muito mais difícil se a partida tivesse terminado com uma diferença de dois gols. Eles mostraram respeito por nós no segundo tempo. A mensagem para o torcedor é que estamos vivos. Houve reação da equipe. Já passamos por situações parecidas em outros momentos, essa foi uma história diferente, agora precisamos escrever uma nova história — completou Gallardo.

As equipes voltam a se encontrar no dia 24, às 21h30, no Allianz Parque. Para avançar à semifinal, o River terá de vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar na Libertadores.