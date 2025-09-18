menu hamburguer
River precisará superar tabu no Brasil para avançar na Libertadores contra o Palmeiras

Time argentino precisa de vitória por dois gols para avançar à semifinal

Gallardo River
imagem cameraMarcelo Gallardo reclama durante a derrota do River para o Palmeiras (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
00:13
O River Plate terá de buscar uma virada histórica em solo brasileiro para avançar às semifinais da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez, o time comandado por Marcelo Gallardo foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final. A equipe argentina teve desempenho abaixo do esperado e sofreu dois gols ainda no primeiro tempo, mas conseguiu reduzir a diferença no fim da partida.

Palmeiras vence o River Plate fora de casa e abre vantagem na Libertadores

Logo aos cinco minutos, Gustavo Gómez colocou o Verdão em vantagem com um cabeceio certeiro. O domínio palmeirense continuou e, após erro de saída de bola de Marcos Acuña, López recuperou e acionou Vitor Roque, que bateu com precisão para ampliar o marcador: 2 a 0. O River, pouco criativo durante grande parte do encontro, só reagiu no fim, quando Martínez Quarta marcou o gol que manteve o Millonario competitivo na eliminatória.

A partida de volta, marcada para o dia 24, em São Paulo, promete ser um desafio enorme para os argentinos. Para avançar às semifinais, o River terá de superar um tabu. Será o 53º compromisso oficial do clube em solo brasileiro em competições da Conmebol. Até aqui, o retrospecto mostra enorme dificuldade: 30 derrotas, 13 empates e apenas 9 vitórias.

O duelo reacende lembranças recentes entre as equipes. Em 2020, nas semifinais, o River quase concretizou uma virada histórica: após perder por 3 a 0 em casa, venceu por 2 a 0 no Allianz Parque e ficou a apenas um gol de provocar a disputa por pênaltis. Além desse episódio, o time de Gallardo já viveu noites marcantes contra brasileiros, como o 3 a 0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte em 2015, a vitória diante do Grêmio em Porto Alegre em 2018 e a classificação, nos pênaltis, sobre o time mineiro em 2019.

Com Gallardo no comando, o River construiu vantagem nos duelos de mata-mata contra clubes do Brasil, eliminando Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Athletico-PR. Ainda assim, alguns confrontos recentes pesam negativamente: as quedas para o Flamengo na final de 2019, para o Palmeiras em 2020 e para o Atlético-MG em 2021 e 2024 foram derrotas doloridas para os torcedores.

River Plate Palmeiras
Vitor Roque e Paulo Diaz disputam bola durante jogo no Monumental (Foto: Juan Mabromata / AFP)

