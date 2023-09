Antes do Dérbi na Neo Química Arena, o placar de 0 a 0 estava empatado com a vitória por 1 a 0 entre aqueles que mais aconteceram na temporada. Eram sete vezes para cada um. Agora houve o desempate para deixar os resultados "baliza zero" no topo desse ranking do ano. Nos últimos 15 jogos palmeirenses, quatro terminaram com o marcador zerado.