Palmeiras: Leila possui medida protetiva contra membros da Mancha

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

Atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira possui medida protetiva contra dois integrantes da Macha Verde envolvidos na emboscada contra ônibus com torcedores do Cruzeiro no último domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, que resultou em uma morte e 17 feridos.

Após sofrer ataques virtuais por perfis fakes em uma live da principal torcida organizada do clube realizado na entrada de uma de suas empresas, Leila optou por solicitar proteção aos órgãos competentes.

Jorge Luis Sampaio Santos, presidente da Mancha Verde, e Felipe de Mattos, vice-presidente, estão proibidos de manter contato com a mandatária, além de permanecem a uma distância mínima de 300 metros. O descumprimento, por sua vez, pode acarretar em prisão preventiva.

Após a emboscada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou o pedido do Ministério Público e proibiu a organizada de frequentar os estádio no estado de São Paulo. A decisão da federação atende à recomendação do 1º promotor de Justiça de Mairiporã e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Ademais, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Jorge e Felipe, além de outros quatro envolvidos no ataque. Segundo inquérito, o presidente seria o "mentor intelectual de toda a ação" que culminou na morte de José Victor Miranda, de 30 anos.

Origem da rivalidade entre as torcidas

A rivalidade entre as torcidas organizadas Mancha Alviverde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro, está por trás do ataque aos torcedores cruzeirenses. Em 2022, Jorge Luiz Sampaio, presidente da Mancha, foi agredido violentamente pela Máfia Azul em um incidente que ocorreu nas proximidades de Carmópolis, no interior de Minas Gerais, em uma rodovia.

À época, surgiram vídeos em que o presidente aparecia ensanguentado. Em uma das imagens, inclusive, um integrante da Máfia disse que Jorge seguirá vivo "por convicção". Na ação, os documentos do presidente foram confiscados por cruzeirense, que exibiram a identidade em confrontos entre as equipes no Allianz Parque.

Pena para os envolvidos

O Estatuto do Torcedor prevê até dois anos de reclusão para o autor de atos de vandalismo, tumultos ou conflitos em estádios de futebol e outros lugares públicos. Entretanto, a punição pode ser agravada quando ocorre fora dos espaços que recebem jogos de futebol.

Portanto, brigas em rodovias federais, como a vista neste domingo (27), podem resultar em penas mais longas. Segundo a lei federal, brigas sem feridos podem acarretar um ano de prisão, e com feridos, a pena pode chegar até cinco anos.

No caso do conflito entre a Mancha Verde e a Máfia Azul, o tempo de pena pode ser ainda maior. A justiça prevê que envolvidos em brigas que envolvem homicídios ou lesões graves podem pegar de cinco a 20 anos de reclusão.

Nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia as cenas de violência protagonizadas na Rodovia Fernão Dias, na manhã deste domingo. O futebol não pode servir como pano de fundo para brigas e mortes. Que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes e os criminosos, punidos com rigor.