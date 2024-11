As músicas da torcida do Palmeiras traduzem a força e o orgulho dos torcedores pelo clube. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 04/11/2024

A torcida do Palmeiras é conhecida por sua intensidade e pelo amor incondicional ao clube. As músicas entoadas nas arquibancadas refletem a história e o orgulho de ser palmeirense, celebrando as conquistas e a tradição do Verdão. Confira as cinco músicas mais populares cantadas pela torcida palmeirense, que mostram o amor pelo clube em cada verso.

“Palmeiras Sim Senhor”

“Palmeiras Sim Senhor” é uma canção que retrata a festa da torcida no Allianz Parque ao mesmo tempo que promove o amor ao Verdão.

Letra completa da música do Palmeiras:

Eu sou Palmeiras sim, senhor

E bebo todas que vier

E canto meu Porco

Meu único amor

Pal-pal-palmeiras sim, senhor

Pal-pal-palmeiras sim, senhor

Pal-pal-palmeiras sim, senhor

Pal-pal-palmeiras sim, senhor

“Alegria, Alegria (A Taça Libertadores É Obsessão)”

Esta canção é uma das mais conhecidas da torcida palmeirense e destaca a obsessão do clube pela Libertadores. A música reflete a intensidade e o desejo dos torcedores de ver o Palmeiras como campeão da América, cantada em momentos de grande expectativa. Com um ritmo animado, esse cântico mostra que o sonho da torcida é ver o Verdão conquistando títulos.

Letra completa da música do Palmeiras:

Olê, olê

Olê, Olê

Eu canto: Eu sou Palmeiras até morrer (olê, olê)

Olê, olê

Eu canto: Eu sou Palmeiras até morrer

De alegria

Dá-lhe alegria, alegria no coração (O quê? O quê?)

Daria a vida inteira para ser campeão

A taça Libertadores, obsessão

Tem que jogar com a alma e o coração (Olê, Olê)

Olê, Olê

Eu canto: Eu sou Palmeiras até morrer (olê, olê)

Olê, olê

Eu canto: Eu sou Palmeiras até morrer

De alegria

“Largo Tudo Só Para Te Ver”

Essa música expressa a dedicação e o amor incondicional dos torcedores pelo Palmeiras. "Largo Tudo Só Para Te Ver" é um cântico que mostra o comprometimento dos palmeirenses, que deixam tudo de lado para apoiar o time. A letra fala da emoção e da lealdade que o torcedor sente, passando esse amor de geração em geração.

Letra completa da música do Palmeiras:

Os momentos que eu vivi

Não consigo esquecer

Vou seguir o meu Palmeiras até quando eu morrer

É inexplicável esse amor

Que eu sinto por você

Vou passar para os meus filhos desde o dia em que nascer

E me parte o coração

Quando lhe vejo perder

Conto as horas, meu Palmeiras, para apoiar você!

Palmeiras

Largo tudo só para te ver

Porque a Mancha está em festa

Hoje não podemos perder

Palmeiras

Largo tudo só para te ver

Porque a Mancha está em festa

Hoje não podemos perder

“Palmeiras Na Libertadores”

Comemorando a presença do Palmeiras na Libertadores, essa canção celebra a vitória do clube na competição e a experiência única de estar no Palestra Itália. É um cântico de exaltação à conquista e ao orgulho de torcer pelo Verdão, relembrando momentos históricos e incentivando o time a buscar novas glórias.

Letra completa da música do Palmeiras:

Foi, foi no Palestra Itália

Que eu vi acontecer

Final Libertadores

O meu Palmeiras vencer

Foi, foi no Palestra Itália

Que eu vi acontecer

Final Libertadores

O meu Palmeiras vencer

“Meu Palmeiras, Meu Palmeiras”

“Meu Palmeiras, Meu Palmeiras” é uma música que expressa o amor e a devoção dos torcedores pelo clube. A letra é uma declaração de que o Palmeiras é o único time no coração dos alviverdes, e os versos reforçam a vontade de espalhar esse amor pelo mundo. Entoada com emoção, a canção é uma celebração do vínculo entre o Palmeiras e sua torcida, criando um momento de união nas arquibancadas. É uma música que representa o compromisso inabalável dos torcedores com o clube e a alegria de ser palmeirense.

Letra completa da música do Palmeiras:

Meu Palmeiras, meu Palmeiras

Você é meu bem querer.

Eu vou falar para todo o mundo,

Eu vou falar para todo o mundo,

Que eu só quero é você.

Eu vou falar para todo o mundo,

Eu vou falar para todo o mundo,

Que eu só quero é você.

“Quando Foi Jogar no Chiqueiro”

“Quando Foi Jogar no Chiqueiro” é uma música cheia de orgulho e paixão da torcida do Palmeiras, especialmente da Mancha Alviverde, que sempre acompanha o time em todos os estádios. A letra fala do compromisso eterno dos torcedores com o Palmeiras, independentemente de resultados, e celebra o amor incondicional que será passado de geração em geração. Com versos que reforçam a rivalidade com o Corinthians, a música exalta o vínculo dos palmeirenses com o clube e a promessa de estar sempre ao lado do Verdão, defendendo as cores verde, branca e vermelha onde quer que o Palmeiras jogue.

Letra completa da música do Palmeiras:

Quando foi jogar no chiqueiro todos eles correram!

Não tiveram força nem garra para nos enfrentar!

Do Palmeiras fiz minha vida, é você que eu venero!

Sempre ao seu lado, não importa que estádio jogar!

O verde, o branco e o vermelho é a cor do meu vício!

Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar pro meu filho!

Pro resto da minha vida estarei contigo!

Pra mim, não importa perder ou ganhar!

Se o Palmeiras jogar, a Mancha está lá!

E a gambazada viverá a chorar!

Porque ao nosso Verdão nunca irá se igualar!

Essas músicas representam a paixão e o orgulho da torcida palmeirense. Cantadas com intensidade e emoção, elas criam uma atmosfera única nas arquibancadas, mostrando a lealdade e o amor dos torcedores pelo Palmeiras em qualquer situação.