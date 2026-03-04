Provável escalação do Palmeiras e desfalques para final do Paulistão

O Palmeiras retorna pela sétima vez consecutiva à final do Campeonato Paulista. Na atual edição, terá o Novorizontino como adversário. A primeira partida será disputada nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, enquanto o confronto que define o título ocorre no próximo domingo (8), no Jorjão, já que a equipe do interior terminou com a melhor campanha geral.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha janela com duas contratações, saída de pilares e estratégia definida

Nas duas partidas eliminatórias do torneio estadual, Abel Ferreira repetiu a escalação. Primeiro, o Palmeiras eliminou o Capivariano com goleada por 4 a 0. Em seguida, venceu o São Paulo por 2 a 1 no clássico válido pela semifinal.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Novorizontino tem: Carlos Miguel; Khellve, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Jhon Arias, a segunda contratação mais cara da história do clube, será opção no banco de reservas. O colombiano foi acionado por Abel Ferreira nas três partidas em que iniciou entre os suplentes, incluindo no confronto com o Fluminense, sua ex-equipe.

Vitor Roque será mantido na escalação titular do Palmeiras para a final do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no título do Palmeiras no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita realizada ainda em 2025, e o volante Figueiredo, em transição física, serão desfalques. Já Emiliano Martínez, recuperado de problema na panturrilha, iniciou o processo de transição física na Academia de Futebol e pode ser novidade entre os relacionados para a final.

Datas e horários da final do Paulistão

1° jogo: Palmeiras x Novorizontino - 20h (de Brasília) - Arena Barueri

2° jogo: Novorizontino x Palmeiras - 20h30 (de Brasília) - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi