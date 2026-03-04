Palmeiras fecha janela com duas contratações, saída de pilares e estratégia definida

O Palmeiras anunciou duas contratações na janela de transferências do início do ano, encerrada para movimentações internacionais na última terça-feira (3). Ao mesmo tempo, seis jogadores deixaram o clube, que já tem planejamento definido para o próximo período de negociações.

O volante Marlon Freitas, ex-capitão do Botafogo, e o meia-atacante Jhon Arias, que defendia o Wolverhampton, da Inglaterra, foram os reforços incorporados ao elenco comandado por Abel Ferreira. O investimento foi de pouco menos de R$ 200 milhões, sendo mais de três quartos do valor destinados à contratação do colombiano.

Ao passo que dois jogadores foram contratados, seis deixaram a Academia de Futebol. Aníbal Moreno (River Plate), Weverton (Grêmio) e Facundo Torres (Austin FC) se transferiram em definitivo. Já Micael (Inter Miami), Raphael Veiga (América-MEX) e Bruno Rodrigues foram cedidos por empréstimo por uma temporada.

Entre as principais saídas, duas ocorreram em contextos distintos, envolvendo jogadores com forte identificação e trajetória vitoriosa no clube. O goleiro Weverton, após perder a titularidade para Carlos Miguel, acertou a rescisão em comum acordo e optou por buscar maior minutagem na temporada de 2026.

Já Raphael Veiga, desgastado após um ano de oscilações, decidiu mudar de ares e acertou a ida para o futebol mexicano, mantendo, porém, a possibilidade de voltar a vestir a camisa alviverde no futuro.

Mesmo horas após o fechamento da janela, a diretoria do Palmeiras já tem planejamento definido para o meio do ano. As prioridades são a contratação de um zagueiro, capaz de disputar posição ao lado de Gustavo Gómez, e de um primeiro volante, setor que perdeu Aníbal Moreno.

A proposta é contratar jogadores prontos, sem necessidade de adaptação ao futebol brasileiro e com condições de contribuir desde os primeiros jogos sob o comando de Abel Ferreira. A estratégia está alinhada às chegadas de Marlon Freitas, já titular da equipe, e de Jhon Arias, que ainda passa por processo de readaptação ao país.

Arias foi uma das duas contratações do Palmeiras nesta janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Um dos principais alvos é o zagueiro Nino, atualmente no Zenit. O Palmeiras chegou a acertar as bases com o jogador e seu estafe, mas o clube russo não demonstrou interesse em liberá-lo antes do término da temporada europeia. Apesar da negativa, o Alviverde não desistiu da negociação e deve retomar as tratativas para contar com o ex-Fluminense no meio do ano.

