Palmeiras pode ter promovidos ao elenco principal na Copinha; entenda

Ao contrário de outros clubes do futebol brasileiro, o Palmeiras ainda não definiu a relação de atletas que disputarão a próxima edição da Copinha. Atual bicampeão do torneio, o Verdão intensificou os trabalhos de preparação nos últimos dias, mas ainda não estabeleceu uma data para divulgar os nomes.

Destaques nas categorias de base, os atacantes Luighi e Thalys, o volante Figueiredo e o zagueiro Bendetti despertaram o interesse da comissão técnica liderada por Abel Ferreira e serão integrados ao elenco profissional na próxima temporada.

A tendência, no entanto, é que o quarteto permaneça fora da lista de inscritos na Copinha. Anteriormente, Abel já vetou a presença de outros atletas que seriam utilizados na equipe principal, como aconteceu com Endrick, que não disputou a edição de 2023.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira em novembro.

Vale lembra que, além das competições habituais do calendário, o Palmeiras participará do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos entre junho e julho. Com isso, o número de compromissos da equipe em 2025 aumentará, e o início do Campeonato Paulista será antecipado, encurtando o período de férias do elenco.

Base aumenta o caixa do Palmeiras

Estêvão e Endrick ganharam destaque na Copinha, brilharam no time principal e, posteriormente, protagonizaram duas das maiores vendas do futebol brasileiro, gerando receitas milionárias para o Palmeiras.

Em 2022, o clube acertou a negociação de Endrick com o Real Madrid, da Espanha, por 72 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões na época), considerando o valor fixo, bônus por desempenho e impostos.

Estêvão, por sua vez, foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em um acordo que pode chegar a 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões).