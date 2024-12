Auxiliar de Abel no Palmeiras negocia para treinar clube da Série B

Um dos auxiliares de Abel Ferreira no Palmeiras, Andrey Lopes deve deixar o clube paulista e se transferir para o Athletico-PR. Auxiliar-técnico de Dunga na segunda passagem do treinador pela Seleção Brasileira, “Cebola”, como é conhecido, está em tratativas para assumir como técnico da equipe paranaense, que foi rebaixada à Série B.

Andrey Lopes chegou ao Palmeiras em 2017, meses após deixar a Seleção, para ser auxiliar-técnico permanente do clube. Desde então, ele ocupou o comando do time de forma interina em sete partidas, com seis vitórias e uma única derrota.

No ano passado, Cebola chegou a negociar com o América-MG para comandar a equipe na disputa da Série A, mas o negócio não evoluiu e ele continuou como auxiliar do Palmeiras.

Caso confirme o acerto com o Athletico-PR, será a primeira vez que Andrey Lopes comandará um time profissional. Até então, o gaúcho de 51 anos sempre atuou como auxiliar-técnico.

Além do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Cebola foi auxiliar no Internacional e no Grêmio. Formado em Educação Física, Andreu Lopes também tem os principais cursos de treinadores oferecidos pela CBF e pela Conmebol.

Abel Ferreira e Andrey Lopes durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Athletico-PR tenta profissional do Palmeiras após recusas

Com a queda para a Série B do próximo ano, o Athletico-PR deverá passar por uma grande reformulação em seu elenco. Jogadores com maiores salários devem ser negociados.

Logo após a confirmação do rebaixamento no Brasileirão, o clube paranaense anunciou a saída do técnico argentino Lucho González. O time sondou Thiago Carpini, atualmente no Vitória, e o português Pedro Caixinha, que está sem clube. Nenhuma das negociações avançou.

