Palmeiras

Palmeiras intensifica tratamento de lesionados e define programação para 2026

Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista e Paulinho seguirão em tratamento no CT até o dia 23 de dezembro; elenco retorna às atividades em 4 de janeiro

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
14:05
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
  • Mais Notícias

Os atletas do Palmeiras que encerraram a temporada lesionados passaram por tratamento sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance nesta terça-feira (9), na Academia de Futebol, com o objetivo de acelerar a recuperação para o início do próximo ano.

continua após a publicidade

+ Palmeiras identifica carências, define prioridades e inicia movimentações na janela

O quarteto formado por Lucas Evangelista, Figueiredo, Felipe Anderson e Paulinho seguirão cronograma personalizado até o dia 23 de dezembro. O restante do elenco alviverde, por sua vez, retorna às atividades no dia 4 de janeiro.

O Palmeiras volta a campo no dia 11 de janeiro, fora de casa, para enfrentar a Portuguesa pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Lucas Evangelista trata uma cirurgia na coxa direita feita em outubro. Felipe Anderson sofreu entorse no tornozelo esquerdo na final da Libertadores. Figueiredo, por sua vez, lesionou o joelho direito durante a Libertadores Sub-20, em março. Já Paulinho passou por procedimento na perna direita, em julho, para corrigir uma fratura na tíbia.

Felipe Anderson, um dos quatro atletas lesionados do Palmeiras, durante tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras fecha temporada sem títulos

O Palmeiras encerrou 2025 com três vice-campeonatos e sem títulos pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira. No início da temporada, perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians.

continua após a publicidade

Na reta final do ano, viu o Flamengo ultrapassá-lo nas últimas rodadas do Brasileirão e, depois, vencer a decisão da Libertadores por 1 a 0, em Lima, no Peru. Apesar dos resultados aquém do esperado, o time terminou o calendário com duas vitórias como visitante, diante de Atlético-MG e Ceará.

+ Leila Pereira rebate críticas do Flamengo sobre gramado e ironiza: 'Quando tiver estádio'

