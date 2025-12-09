Palmeiras identifica carências, define prioridades e inicia movimentações na janela

Com o término da temporada, o Palmeiras volta as atenções para a janela de transferências. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica, identificou as principais carências do atual elenco, embora não planeje grandes movimentações após a reformulação realizada em 2025.

continua após a publicidade

+ Vitor Roque crava permanência no Palmeiras mesmo diante de sondagens

Entre elas, o sistema defensivo aparece como prioridade. Naves foi emprestado ainda no início da temporada ao futebol português e não há definição sobre seu futuro. Já Micael, contratado para suprir a lacuna de zagueiro canhoto, não conseguiu se firmar na equipe e terminou o ano como quinta opção no setor, atrás até do jovem Benedetti.

Com isso, o Palmeiras deve ir atrás de, pelo menos, dois nomes para o setor. A prioridade de momento e acertar a manutenção de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG no ano. As partes já possuem um acordo nos bastidores e definem ajustes finais para formalizar o novo vínculo do atleta.

continua após a publicidade

As tratativas serão lideradas, em sua maioria, pelo técnico Abel Ferreira, pelo diretor de futebol Anderson Barros e pela presidente Leila Pereira. A janela de transferências será aberta no dia 5 de janeiro.

Mudanças no meio-campo

O Palmeiras terminou a temporada com seus dois primeiros volantes (Emiliano Martínez e Aníbal Moreno) no banco de reservas e com Bruno Fuchs, zagueiro de origem, improvisado como meio-campista.

continua após a publicidade

A expectativa é de que a direção alviverde analise eventuais propostas pela dupla, apesar de não ter intenção de se desfazer dos atletas. Caso isso ocorra, o clube teria a necessidade de buscar um novo "dono" para a posição, além de abrir possíveis vagas para estrangeiros no elenco.

Aníbal Moreno viveu um período de oscilações e passou de convocado pela primeira vez para defender a seleção argentina a reserva na reta final do ano. Emi Martínez, por sua vez, contratado para ser sombra do camisa 5, chegou a receber sequência como titular, mas também terminou 2025 em baixa.

Aníbal Moreno é um dos nomes que podem deixar o Palmeiras na janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Outras movimentações do Palmeiras na janela

Mesmo após terminar com três vice-campeonatos, o Palmeiras não planeja grandes mudanças no atual grupo de jogadores e não pretende perder seus titulares para clubes do exterior. Entre os nomes que receberam sondagens aparecem os atacantes Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do time em 2025.

Sem a necessidade de fazer fluxo de caixa com vendas para adequar as contas, o Palmeiras se resguardará nas multas rescisórias para não perder seus principais ativos e manterá a postura adotada nas últimas janelas, quando fez jogo duro e negociou seus jogadores apenas dentro dos moldes desejados.

Destacam-se as negociações de Vitor Reis, zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, e do volante Richard Ríos, vendido por 30 milhões de euros ao Benfica após o Mundial de Clubes, com o Palmeiras arrecadando 70% do montante total.