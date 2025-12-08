Palmeiras envia proposta de renovação para Marcelo Lomba

O Palmeiras tem interesse em manter Marcelo Lomba no elenco e enviou uma proposta de renovação ao estafe do jogador válida por uma temporada, ou seja, até o fim de 2026. O atual acordo do goleiro termina em 31 de dezembro.

continua após a publicidade

+ Vitor Roque crava permanência no Palmeiras mesmo diante de sondagens

O clube aguarda a resposta de Lomba para dar sequência ao planejamento da próxima temporada. Desde 2022 no Palmeiras, ele era considerado o reserva imediato de Weverton, mas viu Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, ultrapassar a ordem e assumir a titularidade após a lesão do camisa 21.

Ao todo, Marcelo Lomba disputou duas partidas como titular em 2025. A última delas foi justamente na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Ceará, que encerrou o calendário alviverde. A primeira ocorreu diante do Grêmio, antes da viagem a Lima para a decisão da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

O goleiro é hoje um dos atletas mais experientes do elenco alviverde, e o clube o vê como uma liderança silenciosa no CT, mesmo com a baixa minutagem em campo. Ao todo, soma 28 partidas pelo Palmeiras e seis títulos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros.

Marcelo Lomba durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além de Marcelo Lomba, a comissão técnica de Abel Ferreira possui Carlos Miguel, Weverton e o jovem Aranha como opções para o setor.