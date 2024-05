Palmeiras inicia semana de despedida de Endrick sonhando com retorno de Dudu

Dudu não deve mais jogar com Endrick na sua carreira (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 27/05/2024 - 19:05 • São Paulo

Após um final de semana de folga, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram nesta segunda-feira (27), na Academia de Futebol, e já iniciaram a preparação para o duelo diante do San Lorenzo, na próxima quinta-feira (30), no jogo que pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 2024 ao Verdão.

A semana do Palmeiras promete fortes emoções, isso porque Endrick vive os seus últimos dias de clube, antes de partir pra Seleção Brasileira e depois se juntar ao elenco do Real Madrid, seu próximo clube onde dará os seus primeiros passos no futebol europeu.

Já Dudu treinou mais uma vez sem nenhuma restrição e vive a expectativa de voltar a ser relacionado ao Palmeiras após nove meses de sua lesão mais grave da carreira, no joelho.

O Palmeiras realizará mais duas atividades na Academia de Futebol antes de encarar o San Lorenzo no Allianz Parque, e Abel Ferreira só deve contar com o desfalque de Bruno Rodrigues, que deve ficar pelo menos oito meses longe das atividades no Verdão.