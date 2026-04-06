Web detona decisão de arbitragem em Palmeiras x Bahia: 'Entrega'

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado por polêmicas de arbitragem. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni e jogadores do time baiano protestaram contra a arbitragem de Lucas Casagrande e do VAR, comandado por Rodolpho Toski.

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A reclamação do Bahia concentrou-se em suposto empurrão de Gustavo Gómez sobre David Duarte no lance do gol contra. Os jogadores e a comissão técnica do time baiano alegaram que o defensor palmeirense deslocou o zagueiro do Bahia durante o lance. O árbitro Lucas Casagrande não assinalou infração e o VAR manteve a decisão de campo, sem recomendar a decisão.

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🗣️Web critica decisão da arbitragem

Nas redes sociais, internautas torcedores de diferentes times alegaram que houve falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte antes do gol contra de Ramos Mingo que definiu a vitória alviverde nos minutos finais.

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Agora, com 25 pontos, o Palmeiras de Abel Ferreira tem cinco pontos de vantagem na ponta da tabela, enquanto o Bahia tem 17 e ocupa a quinta posição.

Rogério Ceni protesta contra arbitragem de Bahia x Palmeiras

Sobre o lance polêmico, Rogério Ceni se posicionou de forma dura e criticou a arbitragem na entrevista coletiva pós jogo.

— O jogo é decidido pelo VAR. Rodolpho Toski que deveria dar entrevista aqui hoje. Ele e o Lucas (Casagrande). Eles dois deveriam dar entrevista aqui hoje. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. É uma vergonha a arbitragem no jogo de hoje. O VAR principalmente. O David é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomez. Vergonha a arbitragem geral do jogo, muito ruim, muito abaixo. O lance é claro, e ele define o jogo — disparou Ceni sobre polêmica de arbitragem em Bahia x Palmeiras.

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David Duarte, jogador envolvido no lance, também deu uma declaração firme.

— O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Mas o time está de parabéns pela entrega. Infelizmente, o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa — protestou em entrevista ao Premiere na saída para o vestiário.