STJD cita ex-técnico de Palmeiras e Botafogo em caso de manipulação de resultados

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) finalizou uma investigação sobre manipulação de resultados em partidas do Patrocinense na Série D do Brasileirão de 2024. Segundo o "ge", o inquérito, liderado pelo auditor Rodrigo Aiache Cordeiro, identificou seis pessoas, incluindo o ex-técnico de Palmeiras e Botafogo, Estevam Soares, como participantes de um esquema para beneficiar apostadores.

continua após a publicidade

A apuração teve início após suspeitas em um jogo entre Inter de Limeira e Patrocinense em junho de 2024, que terminou com vitória do time paulista por 3 a 0. Além de Soares, foram indiciados Richard Sant Clair Silva (Richard Bala), ex-zagueiro; Felipe Gama Chaves, ex-goleiro; Rodolfo Santos de Abreu (Dodô), auxiliar técnico; Anderson Ibrahin Rocha, dirigente; e Marcos Vinicius da Conceição, apontado como investidor. A defesa de Bala e Gama informou que aguarda a conclusão do inquérito para se pronunciar.

O relatório detalha a atuação dos envolvidos, com Rocha acusado de cooptar jogadores para o esquema, baseando-se em interceptações da Polícia Federal. Bala teria marcado um gol contra intencionalmente, e Gama é acusado de facilitar um gol do Inter de Limeira. Após o jogo, a parceria do Patrocinense com a Air Golden, empresa de Rocha, foi encerrada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Soares, demitido após a partida, teria escalado Bala a pedido de Rocha, com mensagens indicando seu conhecimento do esquema. Dodô é acusado de conhecer e ameaçar um jogador para garantir a manipulação. Conceição, descrito como investidor, teria oferecido vantagens financeiras e materiais para o esquema. Estevam Soares comandou o Palmeiras entre 2004 e 2005, e treinou o Botafogo entre 2009 e 2010.

Patrocinense se manifesta

Em resposta, a diretoria do Patrocinense esclareceu que, após detectar comportamentos suspeitos, rescindiu o contrato com a Air Golden e destacou sua colaboração com as autoridades, reafirmando seu compromisso com a transparência e aguardando a punição dos responsáveis.

continua após a publicidade