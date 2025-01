Abel Ferreira busca se tornar o técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Em pouco mais de quatro anos no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira sabe bem o que é ser vencedor. Isso porque o português já conquistou 10 taças até aqui, dividindo o posto de técnico com mais títulos com Oswaldo Brandão. Em 2025, no entanto, os números podem mudar.

O Campeonato Paulista está prestes a começar e, com ele, a quinta temporada temporada completa de Abel Ferreira no Verdão terá início. Em 2025, o Palmeiras disputará cinco competições: Mundial de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Estadual. Ou seja, há chances de mais de um troféu na temporada.

A primeira taça conquistada pelo português no cluube paulista foi a Libertadores de 2021, contra o Santos, no Maacanã. Desde então, Abel Ferreira não teve uma temporada em branco. A mais discreta foi a de 2024, quando levou apenas o Paulistão.

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Time pode ter ano com mais jogos desde a chegada do técnico

Nesta temporada, o Palmeiras pode ter até 84 jogos, dependendo, é claro, do quão longe chegará nos campeonatos ao longo da temporada. O Paulistão, no caso, terá início mais cedo em razão da disputa do Mundial, e o Verdão entreia no próximo dia 15.

