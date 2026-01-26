Palmeiras se reapresenta de olho na estreia do Brasileirão; saiba como foi o treino

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26), na Academia de Futebol, após vencer o São Paulo por 3 a 1, no sábado (24), na Arena Barueri, pelo Paulistão. O time de Abel Ferreira, agora, se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro em compromisso marcado para esta quarta-feira (28), contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física no gramado, enquanto que Paulinho fez tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Estes são os únicos jogadores que não estão à disposição da comissão técnica ainda.

Após ativação física no centro de excelência, os jogadores foram a campo e aprimoraram movimentações, marcações, construções de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações. Os titulares na última partida saíram mais cedo para trabalhos regenerativos internos. O restante do elenco realizou ainda atividades técnicas em dimensões reduzidas.

Khellven celebra primeiro gol pelo Palmeiras

Depois do treino, o lateral-direito Khellven falou do primeiro gol marcado pelo Verdão, justamente em um clássico.

- O sentimento é de muita felicidade, me senti muito honrado por fazer o meu primeiro gol com essa camisa, ainda mais em um clássico, em um jogo tão importante. A vitória no clássico será muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente melhorar nosso desempenho e seguir conquistando nossos objetivos - disse o camisa 12 alviverde, que analisou também o seu momento.

- Quando eu cheguei, eu tive uma sequência boa de jogos e teve a partida contra o River Plate-ARG, que acabei quebrando o meu dedo e isso atrapalhou um pouco. Agora acredito que começando a pré-temporada com os meus companheiros, apesar de ter sido muito curta, será muito importante para mim. Eu acho que será uma temporada muito vitoriosa e, se Deus quiser, vamos buscar títulos - disse.

