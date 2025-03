Arbitragem no Paulistão: Mauro Silva comenta polêmicas antes da decisão

O jogo decisivo entre Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão será nesta quinta-feira (27) e define o título do estadual após vantagem do alvinegro na partida de ida. A fase de semifinal da competição foi marcada por uma grande polêmica de arbitragem no duelo entre São Paulo e Palmeiras, no Allianz Parque, onde um pênalti foi marcado para o alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta semana, dois dias antes do jogo de volta, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se pronunciou oficialmente sobre o caso e admitiu o erro na ação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O comunicado foi enviado para o São Paulo após um ofício enviado para o clube criticando decisão de campo. O Tricolor ainda ameaçou não usar os titulares na próxima edição do Campeonato Paulista.

Em resposta ao Lance!, o vice-presidente da FPF, Mauro Silva, comentou sobre o caso e falou sobre as dificuldades que envolvem a formação e treinamento da arbitragem brasileira. O gestor também pontuou que, muitas vezes, as críticas da arbitragem tem um tom diferente quando comparadas com reclamações sobre os atletas, e que os árbitros sofrem com uma pressão muito grande.

continua após a publicidade

- Existe uma grande exigência sobre a performance dos árbitros, mas a gente precisa também dar mais condições. Hoje eles estão no núcleo de alto rendimento, treinando, e precisamos diminuir a distância que tem entre as condições que oferecem aos atletas, aos treinadores, para a condição dos árbitros. Porque a gente exige uma performance muito grande, né? E o jogador se chega debaixo do gol, chuta para cima, ou goleiro vai agarrar uma bola e ela escapa, faz parte, Mas quando o árbitro comete um erro é uma loucura - afirmou.

Mauro Silva destacou que a FPF tem buscado dar condições melhores à arbitragem e tem instaurado medidas na competição para que a arbitragem esteja mais motivada e focada no trabalho no dia a dia.

continua após a publicidade

- Eu acho que tem um caminho da gente trabalhar para a gente criar mais condições. O presidente Reinaldo (da FPF) investe muito na arbitragem, criou um bônus para eles nas fases finais deste ano, para a gente melhorar a atratividade da profissão dos árbitros, para atrair mais gente para ser árbitro - completou.

➡️ FPF envia documento ao São Paulo e admite erro em pênalti para o Palmeiras

Sobre a demora da federação se posicionar oficialmente sobre o erro no jogo entre São Paulo e Palmeiras, o Mauro Silva se limitou a dizer que a carta veio em resposta direta ao Tricolor. No documento, a FPF ressaltou que o VAR deveria ter acionado o juiz Flávio Rodrigues de Souza para consultar o lance na tela.

- A FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada (...) - diz trecho de documento assinado por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, ao São Paulo.

Mauro Silva atua como vice-presidente da FPF desde 2019. (Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão)

Resposta da FPF

No documento de resposta, o presidente da federação reforça a honestidade do ábritro Flávio Rodrigues de Souza, e do responsável pelo VAR naquela data, Rodrigo Guarizo do Amaral.

- Importante frisar que Flavio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, que detêm os escudos FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causada. Erros, infelizmente, podem acontecer, lamentamos profundamente todos os danos causados e trabalharemos intensamente para corrigi-los - diz parte do documento.

A Federação Paulista de futebol prometeu melhorias na arbitragem para a próxima edição do Paulistão e destacou o investimento milionário feito nesta temporada.

- Continuaremos buscando a qualificação do quadro de árbitros, visando minimizar equívocos e que as partidas sejam sempre decididas pelos protagonistas do futebol: os atletas. E trabalharemos para aumentar cada ano o investimento na arbitragem, que, em 2024, já superou R$ 6.5 milhões - diz a nota.