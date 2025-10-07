Palmeiras folga antes de dar sequência à preparação para pegar o Juventude; veja como está o DM

O elenco do Palmeiras ganhou folga nesta terça-feira (7) antes de dar sequência à preparação para enfrentar o Juventude, em partida marcada para sábado (11), no Allianz Parque, em partida atrasada e válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas os atletas que estão no departamento médico do clube trabalham na Academia de Futebol.

Atualmente, quatro jogadores estão lesionados ou em reta final de recuperação no clube. Os casos mais graves são do atacante Paulinho, que fez cirurgia na perna direita, e do volante Lucas Evangelista, que também passou por procedimento cirúrgico por ter rompido o tendão do músculo posterior da coxa direita. Eles não retornam em 2025.

Além da dupla, o latera-direito Khellven se recupera de um trauma no pé, enquanto o paraguaio Ramón Sosa trata um edema na coxa direita. Os dois, aliás, estão em fase de recuperação e serão avaliados até o final da semana. Assim, a comissão técnica irá avaliar se estarão à disposição para a partida na arena palmeirense.

O restante do grupo alviverde se reapresentará nesta quarta-feira (8), na Academia de Futebol, para continuar os trabalhos antes do jogo importante que pode deixar o time em vantagem na ponta da tabela de classificação.

Abel terá problemas para escalar o Palmeiras

Além dos lesionados, o Palmeiras ainda tem cinco jogadores convocados por suas seleções nesta Data Fifa: Gustavo Gómez (Paraguai), Facundo Torres e Emiliano Martínez (Uruguai) e Flaco López e Aníbal Moreno (Argentina). O centroavante Vitor Roque também será ausência em razão de suspensão.

