Palmeiras finaliza preparação, e Abel mantém dúvida para escalação no Derby

O Palmeiras finalizou, na tarde desta quarta-feira (26), a preparação para o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.

Após defenderem suas seleções na Data Fifa, Weverton, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres treinaram normalmente com o restante do grupo na Academia de Futebol.

Já Richard Ríos, que atuou os 90 minutos nas duas partidas da Colômbia, fez trabalho regenerativo tanto no voo fretado, acompanhado por um fisioterapeuta do clube, quanto após a chegada ao centro de treinamento. Com isso, o meio-campista segue como dúvida para iniciar o duelo em Itaquera.

Portanto, caso confirme a ausência de Ríos entre os onze iniciais, Abel possui duas opções. A primeira seria fazer uma dupla de volantes com Aníbal e Emiliano Martínez, o que manteria o mesmo sistema do jogo de ida, porém com jogadores da mesma característica à frente da zaga.

A outra alternativa que o treinador palmeirense tem em mãos é deixar o time mais ofensivo com a entrada do meia-atacante Maurício no lugar do colombiano. Felipe Anderson, recuperado de lesão, também aparece como opção, mas corre por fora na disputa.

Os jogadores Vitor Roque e Facundo Torres (D), do Palmeiras, serão mantidos na escalação titular (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O treino comandado pela comissão técnica na Academia de Futebol foi dividido em três partes. Na primeira, os jogadores praticaram movimentação tática com destaque na simulação da partida. Após isso, houve um recreativo e, por fim, o português conversou com o elenco alviverde

- Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada, foram dois jogos importantes e decisivos (semifinal contra o São Paulo e final contra o Corinthians). Agora vamos para o terceiro jogo decisivo, uma final. Espero ajudar meus companheiros a conquistar esse título - afirmou o atacante Vitor Roque.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians tem: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Na partida de ida, o Verdão foi derrotado ao lado de sua torcida por 1 a 0. Agora, fora de casa, o Alviverde terá que tomar a iniciativa do jogo e vencer por dois gols de diferença para erguer o título. Uma vitória simples, por sua vez, leva a decisão para as penalidades.