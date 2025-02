O Palmeiras, que possui gramado sintético em sua arena, o Allianz Parque, se pronunciou após alguns jogadores do futebol brasileiro pedirem que a grama natural seja obrigatória nos estádios do país. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Philippe Coutinho, Lucas, Dudu e Gabigol publicaram um texto reclamando dos gramados sintéticos no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Em situação delicada no Paulistão, Palmeiras tem menos de 30% de chance de avançar

O Verdão, por sua vez, afirmou que o gramado que utiliza em sua casa é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado.

- Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista “The Lancet Discovery Science” aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais - escreveu o clube, em nota divulgada.

continua após a publicidade

➡️ Saiba o que o Palmeiras precisa para se classificar no Paulistão

Veja a nota na íntegra:

➡️ Abel cobra reforços diante de interesse do Palmeiras em Vitor Roque

Gramado sintético x gramado natural

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o dr. Gustavo Arliani, ortopedista e diretor médico da Newon, um Centro de Excelência Esportiva, explica sobre a LCA, ou lesão do ligamento cruzado anterior.

- Hoje, na literatura, não tem nada que confirme isso (grama sintética causa mais lesões). A literatura médica já tem, inclusive, alguns estudos comparando o gramado natural com o gramado artificial em relação a diversos tipos de lesão, seja a lesão muscular, seja a lesão por entorse de tornozeiro, de joelho, etc. Os estudos não mostram nenhuma diferença de um gramado para outro.

continua após a publicidade

O que acontece é isso, a percepção do atleta. Quem está acostumado a treinar todo dia numa grama natural, jogar numa grama natural, quando vai para uma grama artificial, sente uma diferença, porque eles são realmente diferentes. A velocidade da bola é diferente, a própria talvez resistência do gramado, o tipo de chuteira que você usa lá na hora. A resposta que você tem acaba sendo um pouco diferente.

Então, a demanda para você jogar na grama natural e na grama artificial, ela parece ser diferente, mas em padrão de lesão, hoje os estudos que a gente tem não mostram isso, inclusive o estudo da Federação Paulista de Futebol, que a gente publicou recente, não encontrou nenhuma diferença entre padrão de lesões.