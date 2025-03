Palmeiras fecha janela com recorde e seis contratações

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque na tarde desta sexta-feira (28) e pôs fim a uma novela de negociação que se alongou desde o início de 2025. O jogador assinou com o alviverde por cinco anos e custou 25,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 155 milhões) aos cofres do clube.

A contratação do atacante, por sua vez, quebrou mais um recorde nesta janela de transferências, que se tornou histórica para o Verdão.

Desde o fim da temporada 2024, o Palmeiras iniciou suas movimentações no mercado da bola e se mostrou agressivo quanto aos nomes e valores envolvidos nas transferências. Além de Roque, a diretoria acertou as chegadas de Paulinho, Facundo Torres, Micael, Emiliano Martínez e Bruno Fuchs, pacote de reforços que custou aproximadamente 60 milhões de euros, ou R$ 365 milhões na cotação atual.

No entanto, os recordes batidos pelo clube não se restringem às novas contratações. A atuação do Palmeiras fora de campo e na valorização de sua marca também deu resultados positivos na virada da temporada 2024 para 2025. Um dos principais marcos foi a troca do patrocínio master e a saída das empresas de Leila Pereira do clube.

Veja as cinco maiores contratações do Palmeiras

Vitor Roque (atacante): 25,5 milhões de euros

Paulinho (atacante): 18 milhões de euros

Facundo Torres (atacante): 12 mihões de euros

Borja (atacante): 12 milhões de euros

Maurício (meia-atacante): 10,5 milhões de euros

Palmeiras na janela

Com a chegada de Vitor Roque, o Palmeiras chega a seis contratações nesta janela de transferências. Além do ex-jogador do Barcelona, o clube anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até o término da temporada.

Já Lucas Evangelista, destaque do Red Bull Bragantino, reforçará o elenco comandado por Abel Ferreira após o término do Campeonato Paulista.